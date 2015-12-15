Число миллиардеров выросло в 5 раз за 20 лет

Благосостояние миллиардеров растет гораздо быстрее мировой экономики: с 1995 г. общее состояние богатейших людей выросло в восемь раз до $5,4 трлн в 2014 г., тогда как мировой ВВП за тот же период вырос втрое до $77 трлн, говорится в отчете, пишет rns.online.

Только 126 из 289 представителей бизнеса смогли удержаться в списке за прошедшие 20 лет, или 44% от общего количества миллиардеров в 1995 г. В 2014 г. в списке насчитывается более чем 1300 человек.

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Число женщин-миллиардеров с 1995 г. увеличилось в 6,6 раза, с 22 до 145 человек, что значительнее темпов роста числа миллиардеров-мужчин, говорится в совместном докладе UBS и PricewaterhouseCoopers.

Число миллиардеров-мужчин с 1995 г. выросло только в 5,2 раза, говорится в отчете. Однако 90% из 1300 включенных в рейтинг богатейших людей мира составляют пока все-таки мужчины, отмечается в докладе.