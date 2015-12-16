РФ расширит санкции против Турции - Ъ

«Коммерсантъ» смог ознакомиться с документом, которые был разработан по поручения премьер-министра Дмитрия Медведева в рамках «специальных экономических мер» против Анкары.

Как пишет газета, в постановлении содержится список работ, которые запретят выполнять организациям, которые находятся под турецкой юрисдикцией. Речь идет об импорте строительных, туристических и гостиничных услугах, а также о деревообработке и обучении российских пилотов в Турции.

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Один из чиновников, имеющий отношение к постановлению, пояснил «Коммерсанту», что на новые контракты российских юрлиц и физлиц с турецкими нельзя будет оформить паспорта сделок. Без них банковские платежи турецким юридическим лицом не смогут быть проведены в Россию и из нее. Кроме того, предполагается, что турецким резидентам полностью запретят участвовать в российских госзакупках.

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Собеседник газеты отметил, что ограничения коснутся новых контрактов и не будут распространятся на договоренности, заключенные до 10 декабря. Кроме того, в будущем для компаний, которые уже работают на российском рынке, возможны исключения. «Мы не собираемся рубить себе ни руки, ни ноги, санкции в первую очередь ориентированы на то, чтобы нанести минимальный вред российской экономике», - сказал источник издания.

Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.