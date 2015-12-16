Нацбанк укрепил официальную гривню на 16 декабря

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2345.1305 (15 декабря – 2381.1620)

100 EUR – 2577.2984 (15 декабря – 2615.2302)

10 RUR – 3.3110 (15 декабря – 3.3908)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,55/23,75 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,8060/26,0200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3390 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,4513 грн/долл., к этому часу было заключено 601 сделок на сумму 432,67 млн долл.