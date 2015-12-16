Центробанку России предложили продырявить монеты ради экономии на их выпуске

Центральному банку РФ предлагают сэкономить на выпуске денег, пишут "Известия".

В письме заместителя председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадима Соловьева председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной парламентарий просит рассмотреть возможность выпуска рублевых монет с отверстием, а также рекомендует отказаться от копеек и начать печатать купюры номиналом 10 тыс. рублей. В ЦБ считают, что чеканка дырявых монет на стоимости их изготовления практически не скажется.

Читайте такжеРоссийский рубль упал до исторического минимума за 17 летКак пишет Соловьев, отверстия в монетах «помогают сэкономить металл и делают монеты легче распознаваемыми на ощупь». Такие уже выпускают в Дании и Норвегии.

В письме Соловьев отмечает, что о бережном отношении к бюджетным средствам и необходимости «за те же средства сделать больше» говорил президент Владимир Путин на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития еще в мае 2015 года.

По данным ЦБ, на 1 октября 2015 года в обращении находится 61,9 млрд монет на сумму 81,3 млрд рублей (1 долл. - 70 руб.). Они составляют всего 1% в общей сумме денег, находящихся в обороте.

Официальной информации о стоимости чеканки монет не публикуется, однако источник «Известий» в 2014 году говорил, что себестоимость монеты номиналом 1 рубль составляет 57,9 копейки, 2 рубля — 90,8 копейки, 5 рублей — 97,4 копейки.

На официальном сайте «Гознака» говорится, что российские монеты чеканятся из стали, а затем на них в зависимости от номинала наносится никелевое, латунное или мельхиоровое покрытие.

По данным Лондонской биржи металлов (LME), цена на сталь составляет $220 за тонну (на 14 декабря 2015), или 15,4 тыс. рублей (по курсу ЦБ на 15 декабря 2015). Таким образом, если с помощью отверстия сделать монету легче на 1 г, это даст экономию примерно в 1,6 копейки. Если продырявить все находящиеся в обороте монеты номиналом в рубль и более, это позволит сэкономить порядка 17 тыс. т стали стоимостью около 277,3 млн рублей.

Добавим, что идеи об исключении из оборота копеек и появлении десятитысячной купюры уже озвучивались ранее, но пока к конкретным результатам не привели.