Россия сократила вложения в американский госдолг

Россия в октябре 2015 года сократила более чем на 7 миллиардов долларов объем своих вложений в гособлигации США, сообщило во вторник американское министерство финансов, пишет Прайм.

Согласно обновленной информации, теперь этот показатель равняется 82 миллиардам долларов, тогда как в сентябре он составлял 89,1 миллиарда. Таким образом, сокращение объемов произошло второй раз подряд после семи месяцев роста. За этот период российский пакет гособлигаций США увеличился с 69,6 миллиарда долларов до 89,9 миллиарда.

В общей "табели о рангах" среди основных владельцев ценных бумаг правительства США Россия занимает 15 место. Совсем немного ей уступает Германия (81,6 миллиарда долларов), тогда как Сингапур (111,6 миллиарда), находящийся на 14-й позиции, идет с солидным отрывом.

Лидеры же остались традиционными - Китай и Япония. Правда, и они сократили свои показатели. Китайский "портфель" теперь составляет почти 1,255 триллиона долларов, японский - около 1,149 триллиона.