Бум "зеленой энергетики" в 2016 году спровоцирует резкий рост цен на серебро - Saxo Bank

Датский Saxo Bank в лице главного экономиста Стивена Якобсена полагает, что в 2016 году цены на серебро обгонят по динамике даже рост цен на золото и по итогам года вырастут на 33%, передает Газета.RU.

Якобсен отмечает, что главной причиной роста цен на металлы в 2016 году станет сокращение добычи, о чем, в частности, уже объявили Glencore и BHP Billiton. Сокращение добычи происходит на фоне замедления китайской экономики.

Читайте такжеВ одном из российских банков обнаружили крашенные под золото слиткиОднако дополнительным трендом роста цен на серебро может стать рост спроса на этот драгоценный металл в связи с бумом «зеленой энергетики», где серебро часто используется для производства фотоэлементов.

В итоге серебро по итогам 2016 года подорожает на треть, оставив остальные металлы далеко позади.