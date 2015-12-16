НБУ ужесточил требования к банковским аудиторам

Национальный банк Украины ужесточил требования к аудиторским фирмам, занимающимся банковским аудитом.

Согласно сообщению на сайте НБУ, соответствующее постановление № 884 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам аудита банков" приняло правление регулятора 14 декабря.

Указанным постановлением регулятор утвердил изменения в порядок ведения реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. В частности, изменения предусматривают обязательное предоставление аудиторской фирмой для включения в указанный реестр копий сертификатов, подтверждающих квалификацию в сфере международных стандартов финансовой отчетности работников аудиторской фирмы.

Кроме того, регулятор расширил основания для принятия решения об исключении аудиторской фирмы из указанного реестра. В частности, в перечень оснований для исключения из реестра НБУ включил отсутствие у фирмы проведения аудиторских проверок банков в течение последних двух лет, несоблюдение аудиторской фирмой требований о независимости (по проверке банка).

Также регулятор обязал банки предоставлять отчет аудитора в случае проведения аудита банка.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов отмечает низкое качество аудиторских услуг в Украине, опираясь на статистику положительных аудиторских заключений, выданных аудиторами по результатам проверки банков, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными, и эмитентов фиктивных ценных бумаг.

В частности, по словам замминистра финансов Елены Макеевой, 55 банков, которые на сегодня признаны неплатежеспособными, проходили аудит в 20 аудиторских фирмах, при этом только по 5 банкам аудиторские компании дали негативное аудиторское заключение или отказались от заключения.