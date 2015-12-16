Украина за десять месяцев поставила в Крым в 28 раз больше товаров, чем вывезла

Украина в январе-октябре 2015 года поставила на территорию свободной экономической зоны «Крым» товаров на общую сумму 702 млн долл., что в 27,5 раза больше объема поставки товаров из СЭЗ «Крым» на материковую часть страны на сумму 25,5 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в октябре Украина поставила на территорию СЭЗ «Крым» товары на 47,4 млн долл.

С января 2015 года применяются таможенные формальности, связанные с перемещением товаров через административную границу СЭЗ «Крым» в рамках Закона Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» от 12 августа 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2015 года поставила на территорию свободной экономической зоны «Крым» товаров на общую сумму 654,6 млн долл., что в 25,7 раза больше объема поставки товаров из СЭЗ «Крым» на материковую часть страны на сумму 25,5 млн долл.

Меджлис крымскотатарского народа 20 сентября начал бессрочную акцию по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым. По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

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Инициаторы блокады подчеркивают: украинские компании должны прекратить торговые отношения с оккупированным Российской Федерацией Крымом.