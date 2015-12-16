Лукашенко заявил, что соглашение по ЗСТ Украины и ЕС "напрягает" не только Россию

Об этом сообщает "Белта".

"С 1 января начинает действовать соглашение Украины с ЕС. Естественно, это соглашение напрягает не только Россию, хотя озабоченности высказывались и ранее, более года назад. На состоявшейся встрече президент России обращал внимание на вступление в силу этого соглашения, которое приведет к определенным рискам для России и для нас, в том числе Казахстана. Поэтому нам надо быть готовыми обсуждать в этом плане данные вопросы - нам троим в ЕАЭС плюс Армения и Кыргызстан и с Украиной каким-то образом предварительно обсуждать эти проблемы. Потому что "само не рассосется", - подчеркнул Лукашенко.

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При этом он отметил, что у Беларуси хватает и своих проблем в экономике, но если еще хлынут товары из Европейского Союза, которые будут ввозиться по нулевой ставке в Украину, тогда мало не покажется. "Поэтому все, что мы делали по укреплению южных рубежей нашей страны в плане безопасности и экономики, оказалось сегодня востребованным. Я бы хотел услышать, как у нас обстоят дела с укреплением границы", - уточнил Лукашенко.

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И также подчеркнул, что участники совещания обменяются мнениями по вопросам безопасности. При этом он особо отметил: "Нам нельзя упускать ситуацию с Украиной". По его словам, то, что МВД задерживает на вокзале непонятных людей, говорит, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Он потребовал усовершенствовать направления деятельности силового блока.

Как сообщал УНИАН, создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предусмотрено соответствующим Соглашением, которое является частью Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу. Ущерб, который может быть нанесен экономике Украины в случае принятия решения об эмбарго, оценивают в 600 млн долл.

Евросоюз и Украина неоднократно заявляли, что не намерены откладывать введение ЗСТ, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.