Нацбанк утвердил свою политику в сфере закупок

Национальный банк Украины утвердил политику, регламентирующую осуществление Центробанком процесса закупок.

Согласно сообщению, на сайте НБУ это закреплено постановлением правления НБУ от 11 декабря № 881.

"Все центральные банки Европы осуществляют закупки согласно соответствующей политике, регламентирующей такой процесс. Этот унифицированный документ позволит оптимизировать операционные расходы и прозрачно использовать средства благодаря электронным торгам. Политика закупок НБУ также призвана обеспечить оптимальный баланс соотношения цена - качество - риск при приобретении товаров и услуг", - цитируются в сообщении слова начальника управления закупок НБУ Юлии Мироненко.

В частности, утвержденный документ устанавливает и описывает ключевые этапы процесса закупок: инициирование, обоснование необходимости и целесообразности, планирование закупок, проведения электронных торгов, выбор поставщика, мониторинг закупок и оценку качества выполнения договоров.

Национальный банк также определил условия и мероприятия, которые запрещено осуществлять как регулятору, так и поставщикам товаров и услуг. Среди них - участие в осуществлении торгов связанных с центробанком лиц, предоставление участником недостоверной информации, установление дискриминационных требований к участникам, товаров или услуг, непрозрачность процедуры определения победителя и тому подобное

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 ноября одобрил законопроект о публичных государственных закупках. При этом законопроект касается публичных закупок, сумма которых превышает 50 тысяч гривень, но не больше пороговой суммы, устанавливаемой Кабинетом министров.

Документ предусматривает две процедуры закупок: открытые конкурентные торги и неконкурентные переговорные процедуры.

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Первая процедура будет применяться в случае, если предмет закупки понятен и не требует дополнительных консультаций. Вторая же будет использоваться в случае, если задача, стоящая перед заказчиком, может быть выполнена при помощи закупки различных товаров и услуг, а конкретный выбор можно сделать только после консультаций с участниками торгов.