Украина через месяц полностью прекратит торговлю с оккупированным Крымом - решение Кабмина

Кабинет министров Украины запретил поставки товаров и услуг в Автономную Республику Крым и из Автономной Республики Крым, за исключением перевозки личных вещей граждан и гуманитарной помощи, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что решение вступает в силу в течение 30 дней.

Кроме того, Яценюк отметил, что поставки электроэнергии в Крым должны быть закреплены специальным решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Хочу начать с наиболее важного решения – решения об ограничении поставок товаров, работ и услуг в Автономную Республику Крым, которая является украинской территорией, временно оккупированной Российской Федерацией, и, соответственно, из Крыма. В соответствии с решением Кабинета министров запрещаются поставки работ, товаров и услуг по всем таможенным режимам из Крыма на другую территорию Украины и с других территорий Украины в Крым, за исключением личных вещей, социально значимых товаров и гуманитарной помощи, - сказал Яценюк. – Что касается поставки электроэнергии, то такая поставка может осуществляться только на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Правительство обнародует это решение, и оно вступит в силу через 30 дней».

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Как сообщал УНИАН, в конце ноября Кабинет министров Украины по предложению главы правительства Арсения Яценюка ввел временный запрет на перемещение грузов на административной границе между Украиной и Автономной Республикой Крым. Одновременно Кабмин начал разрабатывать конкретный перечень товаров, работ и услуг, которые могут поставляться в Крым.

Ранее с предложением приостановить грузовое сообщение с Крымом – как автомобильное, так и железнодорожное, выступил президент Украины Петр Порошенко. Он предложил создать рабочую группу по этому вопросу и мотивировал свое предложение тем, что в последнее время существенно обострилось противостояние между общественными активистами и оккупационными властями Крыма. Возбужден ряд уголовных дел против инициаторов торговой блокады Крыма. Также о полной блокаде Крыма заявляли и инициаторы бессрочной акции блокирования поставок украинских товаров на Крымский полуостров. Такая акция началась 20 сентября текущего года.