Участники агрорынка раскритиковали налоговые "реформы Макеевой"
Наибольшее непонимание вызвало предложение замминистра финансов Елены Макеевой поднять на 100%-150% акцизы на пиво, вино, алкогольные напитки.
Участники агрорынка критикуют так называемую "реформу заместителя министра финансов Елены Макеевой", сообщает Апостроф.
"Так, участники агрорынка сообщили журналистам, что 15 декабря состоялась презентация налоговой реформы Минфина в профильном комитете Верховной Рады по вопросам налогообложения, где были представлены противоречивые предложения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что указанные предложения вызвали резкую критику народных депутатов - членов Комитета Рады по налогам.
В частности, Минфин предлагает серьезно усложнить условия для существующей упрощенной системы налогообложения. Для агропрома Минфин, вопреки коалиционному соглашению, предлагает уже со следующего года забирать НДС с реализованной продукции, возвращая только 25% на развитие сельхозпредприятий. Сейчас весь НДС может использоваться сельхозпроизводителем для развития своих предприятий.
Предложения вносится в условиях первого за многие годы спада производства в отрасли и роста затрат на покупку качественных импортных посевных материалов, племенного скота, средств защиты растений и ветеринарных препаратов.
Наибольшее непонимание вызвало предложение Макеевой поднять на 100%-150% акцизы на пиво, вино, алкогольные напитки.
По словам генерального директора ассоциации Укрводка Владимира Остапюка, министерство создает все условия для закрытия предприятий отрасли, увольнения десятков тысяч человек и возрождения самогоноварения в стране.
Минфин мотивирует поднятие акцизов необходимостью снизить налоги на зарплаты. При этом, согласно проекту Минфина, вводится подоходный налог на пенсии для работающих пенсионеров.
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Кроме того, Макеева заявила, что будет поддерживать одну табачную компанию (из четырех, работающих в отрасли), и лично инициирует поднятие акцизов для сигарет среднего и дорогого ценового сегмента. По словам замминистра, Минфин не согласен с тем, что в дешевых сигаретах "слишком много акциза".
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"По мнению участников агрорынка, очевидно, речь идет о компании Империал Тобакко, которая фокусируется на сигаретах нижней ценовой категории и платит меньше всех налогов среди четырех предприятий отрасли. Так, в 2014 году Империал заплатил менее 16% от всех налогов в табачной отрасли",- резюмирует издание.