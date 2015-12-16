Большинство россиян ожидает проблем с зарплатами в ближайшие 2–3 месяца

Проблем с зарплатами в ближайшие 2–3 месяца ожидают 59% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), передает Газета.RU.

Агентство отмечает, что этот показатель даже выше кризисного 2009 года, тогда подобных проблем ожидали 52% опрошенных.

Читайте такжеГлава "Сбербанка": экономика России будет деградироватьПри этом только 13% респондентов уверены, что проблем с зарплатой у них не возникнет.

Аналогичная динамика прослеживается при ответе на вопрос о снижении зарплаты. Вероятность снижения зарплаты в ближайшие месяцы ожидают около 60% россиян, при этом каждый десятый заявил, что уже претерпел снижение зарплаты. Не верят в подобный исход только 11% россиян.

Опрос НАФИ был проведен в ноябре 2015 года. Выборка составила 1,6 тыс. человек в 132 населенных пунктах в 46 регионах России, погрешность не превышает 3,4%.