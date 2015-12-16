ЕБРР планирует удвоить грантовую поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Европейский банк реконструкции и развития в 2016 году планирует в 2 раза увеличить количество проектов и соответствующее финансирование грантовой поддержки малого и среднего бизнеса в Украине - до 200 проектов общей стоимостью в 3 млн евро.

Об этом сообщила менеджер группы поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР Екатерина Ригг на встрече с прессой в Киеве.

“В этом году больше 1,5 млн евро было предоставлено представителям малого и среднего бизнеса на гранты. … В 2016 году мы планируем увеличить в двое. В Украине сейчас сложная ситуация и одновременно хороший шанс для становления и развития малого и среднего бизнеса. ЕБРР будет активным участником этого процесса”, - сказала она.

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По словам менеджера ЕБРР, грантовые средства предоставляются правительствами США и Швеции.