Луганской области разрешили не возвращать неиспользованные на восстановление инфраструктуры средства
При этом губернатор Луганской области Георгий Тука не назвал точной суммы средств, которые остаются пока неиспользованными.
Кабинет министров Украины разрешил военно-гражданской администрации Луганской области не возвращать в бюджет средства, которые были направлены в регион для финансирования инфраструктурных проектов, но на конец года остались неиспользованными.
Об этом журналистам сообщил глава Луганской ВГА Георгий Тука, обратившийся в правительство с соответствующим ходатайством.
"Есть постановление Кабмина, которое предполагает возвращение в бюджет средств, которые были не использованы. Но мое мнение, и это наше общее мнение с Павлом Жебривским (главой Донецкой военно-гражданской администрации - УНИАН) и, в общем, с Минфином о том, чтобы внести изменения в постановление и не забирать неиспользованные средства, - сказал Тука. – Если, к примеру, средства приходят на строительство и приходят в октябре, а надо же еще провести тендер, и когда строить?".
При этом Тука не назвал точной суммы средств, которые остаются пока неиспользованными, но подчеркнул, что в целом по Луганской области разрушенными считаются порядка 500 домов, поврежденными – почти 8 000 домов.
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"И по каждому дому надо провести проверку, составить акты. Это довольно длительная процедура, и тут надо просто доработать немного", - сказал Тука.
Напомним, Георгий Тука возглавил Луганскую ВГА в июле текущего года.