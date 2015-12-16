Луганской области разрешили не возвращать неиспользованные на восстановление инфраструктуры средства

Кабинет министров Украины разрешил военно-гражданской администрации Луганской области не возвращать в бюджет средства, которые были направлены в регион для финансирования инфраструктурных проектов, но на конец года остались неиспользованными.

Об этом журналистам сообщил глава Луганской ВГА Георгий Тука, обратившийся в правительство с соответствующим ходатайством.

"Есть постановление Кабмина, которое предполагает возвращение в бюджет средств, которые были не использованы. Но мое мнение, и это наше общее мнение с Павлом Жебривским (главой Донецкой военно-гражданской администрации - УНИАН) и, в общем, с Минфином о том, чтобы внести изменения в постановление и не забирать неиспользованные средства, - сказал Тука. – Если, к примеру, средства приходят на строительство и приходят в октябре, а надо же еще провести тендер, и когда строить?".

При этом Тука не назвал точной суммы средств, которые остаются пока неиспользованными, но подчеркнул, что в целом по Луганской области разрушенными считаются порядка 500 домов, поврежденными – почти 8 000 домов.

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"И по каждому дому надо провести проверку, составить акты. Это довольно длительная процедура, и тут надо просто доработать немного", - сказал Тука.

Напомним, Георгий Тука возглавил Луганскую ВГА в июле текущего года.