В России прогнозируют падение рубля до 80 за доллар

В первом квартале 2016 года доллар подорожает до 80 рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на прогноз Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.

"Среднегодовой курс составит 70 рублей за доллар. Основная причина ослабления российской валюты - низкие цены на нефть", - говорится в сообщении.

Аналитики Альфа-банка также считают, что на протяжении всего 2016 года ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 11 процентов. Они поясняют, что регулятор не сможет смягчить денежно-кредитную политику, поскольку были введены санкции против Турции (они прибавляют к инфляции два процентных пункта; в банке полагают, что по итогам 2016 года рост цен составит 10 процентов), а ФРС США поднимет базовую ставку.

Кредитная организация ожидает, что в следующем году ВВП РФ вырастет на 0,3 процента. Из-за ограничения импорта есть шансы на развитие российского сельскохозяйственного сектора, а снижение уровня жизни среднего класса заставит его представителей наращивать долговую нагрузку, что может стать фактором поддержки потреблений, сказано в прогнозе Альфа-банка.

16 декабря официальный курс рубля упал до исторического минимума - 70,83 рубля за доллар. Это самое больше значение с 25 августа 2015 года, когда ЦБ оценил американскую валюту в 70,75 рубля.

Читайте такжеРоссийский рубль упал до исторического минимума за 17 лет

Ранее, 13 декабря, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина усомнилась в значимости курса валют для россиян. Она пояснила, что он не так уж и важен, поскольку население зарабатывает и тратит в основном рубли.

Читайте такжеНефть продолжает падать и тянет за собой российский рубль