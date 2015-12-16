Путин отменил свободную торговлю с Украиной с 1 января (документ)

Указ опубликован официальным интернет-порталом правовой информации.

Указ принят «в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность» государства. Министерство иностранных дел должно уведомить Киев об отмене соглашения.

Ранее сегодня в Европейской комиссии не исключили, что последние консультации Украины, России и ЕК по поводу беспокойства Москвы в связи с введением с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей ЗСТ между Украиной и ЕС завершатся безрезультатно.

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Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.