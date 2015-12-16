Украина хочет получить от ЕИБ кредит на 400 миллионов евро

Украина рассчитывает на положительное решение Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) о предоставлении нашей стране кредита в размере 400 миллионов евро на развитие проектов в аграрном секторе, сообщил в ходе пресс-конференции в правительстве министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

По его словам, этот кредит никоим образом не зависит от результатов сотрудничества Украины с другими кредиторами, в первую очередь Международным валютным фондом, поэтому деньги, в случае достижения договоренности, могут прийти в страну уже в начале следующего года.

"Мы разработали целую программу использования средств – это те дешевые европейские кредиты, о которых мы говорили и на которые надеялись. Сейчас мы проходим административные процедуры и рассчитываем, что первые дешевые европейские деньги могут прийти в Украину уже в следующем году. Общая цифра транша - 400 миллионов евро", - сказал Павленко.

При этом министр не уточнил возможных условий кредитования, поскольку, по его словам, они являются предметом переговоров.

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Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) договорились о финансировании украинского аграрного сектора в течение ближайших двух лет по следующим направлениям: развитие производства и переработки, а также модернизация логистики.

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Соответствующее решение было закреплено в Декларации о намерениях Минагропрода и ЕИБ, подписанной директором департамента стран "Восточного партнерства" и Центральной Азии ЕИБ Хайнцем Ольберсом и министром аграрной политики и продовольствия Алексеем Павленко в ходе международной агропромышленной выставки "Агро-2015", которая проходила в Украине.