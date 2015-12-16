Розничная торговля в Украине с начала года снизилась на 22%

Оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-ноябре 2015 года снизился на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 918,4 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 76,4% и 66,9%, до 7,2 миллиарда гривень и 28,6 миллиарда гривень соответственно.

Наименьшее сокращение розничного товарооборота наблюдалось во Львовской (на 12,9%, до 51,4 миллиарда гривень) и Киевской областях (на 13%, до 47,3 миллиарда гривень). При этом розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 15% - до 141,2 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-октябре 2015 года снизился на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 828,8 миллиарда гривень. В 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 миллиарда гривень.