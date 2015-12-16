Нацбанк ослабил официальную гривню до 23,51 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2351,9276 (16 декабря – 2345,1305)

100 EUR – 2571,3624 (16 декабря – 2577,2984)

10 RUR – 3,3407 (16 декабря – 3,3110)

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Как сообщал УНИАН, в среду, 16 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,55/23,70 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,7400/25,8990 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3380 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,5193 гривни/доллар, к этому часу было заключено 618 сделок на сумму 430,62 миллиона долларов.