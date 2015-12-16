Розенко рассказал, сколько средств предполагается потратить на субсидии в следующем году

Об этом в эфире 5 канала заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко.

"На сегодняшний день у нас было запланировано 24,5 млрд использовать для программы системы субсидий. По подсчетам Министерства финансов, они совпадают с нашими. Финансовый ресурс реальный этого года будет примерно на уровне 17, 18 до 20 млрд гривен", - сказал он.

"Очевидно, мы скорректировали планы на следующий год. И по нашим подсчетам 35 млрд гривен, которые закладываются сегодня в государственном бюджете Украины на 2016 год с учетом того, что цены на газ на мировом рынке падают и очевидно, что каких-то резких скачков платы за жилищно-коммунальные услуги в следующем году все-таки не будет ... этого ресурса нам будет достаточно", - добавил Розенко.

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Также министр отметил, что эта сумма может быть увеличена.

"35 млрд - это условная цифра, она ничем не ограничена. Если мы увидим, что больше людей придет, будет больший размер субсидий, нам нужно будет больше средств, поверьте мне, мы очень оперативно внесем изменения в Государственный бюджет Украины и система субсидий получит столько ресурсов, сколько нам потребуется", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, в Украине каждый третий гражданин получает субсидию от государства на покрытие стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Так, согласно данным Госстата, в январе-октябре 2015 года на возмещение затрат на оплату ЖКУ были назначены 905,4 млн грн, что на 828,7 млн. грн., или в 12 раз больше, чем в январе-октябре прошлого года.

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При этом общий объем средств, заложенный в государственный бюджет в 2015 году на выплату субсидий, составляет 24,5 млрд грн. Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2016 году расходы на субсидии для населения Украины возрастут по сравнению с 2015 годом почти вдвое, до 43 млрд грн, из-за роста тарифов в энергетике.

Премьер-министр обещал, что финансирование на выплату субсидий в 2016 году возрастет и составит около 50 млрд грн.