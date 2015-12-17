ФРС США подняла базовую ставку впервые с 2006 года

ФРС в своем пресс-релизе отмечает, что экономическая активность в стране растет в умеренном темпе. Так, демонстрирует дальнейшее улучшение жилищный сектор и наблюдается снижение уровня безработицы.

Инфляция продолжает находится на более низком уровне, чем определенный как целевой прогноз показатель в 2%. При этом ожидается, что инфляция, в среднесрочной перспективе вырастет до 2%, а рынок труда продолжит укрепляться.

Согласно ожиданиям Комитета, экономические условия будут развиваться так, что послужат основанием для постепенного увеличения ставки по федеральным фондам. Скорее всего, показатель сохранится в течение некоторого времени ниже уровня, который, по ожиданиям, будет доминировать в долгосрочной перспективе, сообщает ФРС.

Этот небольшой рост ставки демонстрирует вотум доверия американской экономике, которую преследуют падение цен на нефть, замедление темпов роста в Китае и слабый глобальный рост, в том, что она будет устойчивой, передает The Washington Post.

"Мы были обеспокоены рисками в глобальной экономике. Эти риски сохраняются, но экономика США показала значительную прочность", - заявила на пресс-конференции глава ФРС Жанет Йеллен.

В теории повышение ставок будет иметь три последствия, отмечает The Economist. Во-первых, это снижает расходы, так как кредитование становится дороже и увеличивается экономия. Во-вторых, они укрепляют доллар за счет привлечения иностранного капитала. В-третьих, снижают цены активов за счет роста ставки рефинансирования применительно к будущей прибыли. Реальность, однако, не всегда в соответствии с теорией. В среднем, в последующие годы после последних пяти циклов роста ставок, доллар оставался стабильным, а цены на акции продолжали расти.

Отмечается, что наиболее неопределенной переменной является инфляция. Тем не менее, в 2016 году, наиболее вероятным направлением движения инфляции будет ее рост.

Читайте такжеДоллар активно растет к мировым валютам на ожиданиях заседания Федрезерва США

Напомним, что значительное число чиновников Федеральной резервной системы США поддержало возможность повышения процентной ставки в декабре во время последнего совещания регулятора. После того, как летом и ранней осенью ФРС была встревожена волатильностью рынка США и распродажей китайских активов, большинство участников посчитали, что условия для повышения процентной ставки "могут быть выполнены к следующему заседанию".

Читайте такжеДефицит бюджета США сократился до рекордного за восемь лет уровня

Как сообщал УНИАН, ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки в декабре 2008 года.