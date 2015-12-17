Доходы в Пенсионный фонд в следующем году снизятся на 110 миллиардов гривень - Розенко

Об этом в эфире 5 канала заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко.

"Налоговая реформа в любом варианте предусматривает резкое снижение нагрузки на фонд оплаты труда. Это означает, в первую очередь, для Пенсионного фонда резкое снижение доходов Пенсионного фонда Украины. По сравнению с предыдущим годом снижение доходов пенсионного фонда ожидается на уровне 110 миллиардов гривен", - отметил он.

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"В проекте Государственного бюджета Украины предусмотрены расходы государственного бюджета на Пенсионный фонд - 172 миллиарда гривен. Это означает, что государство берет на себя обязательства в полном объеме все свои социальные обязательства перед пенсионерами", - добавил министр

По словам Розенко, в проекте госбюджета на 2016 год предусмотрен рост соцвыплат на 12,5%.

"Мы предусмотрели, что дважды в течение следующего года эти социальные выплаты - прожиточный минимум, минимальные пенсии вырастут в среднем на 12,5%", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины внес в парламент проект государственного бюджета на 2016 год.

При этом бюджет на 2016 год рассчитан уже на новой, еще не принятой налоговой базе. В конце ноября Министерство финансов представило основные расчетные макропоказатели проекта госбюджета на 2016 года, согласно которым дефицит бюджета составит 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов - 12%, инфляция - 12%, курс гривни на уровне около 24 грн за доллар и объем расходов на оборону в объеме около 100 млрд грн. Доходы бюджета планируются на уровне 598,2 млрд грн, расходы – 674 млрд грн, предельный показатель государственного долга в размере 1,5 трлн грн расчетного объема ВВП в 2,26 трлн грн.