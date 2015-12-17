МВФ признал официальным долг Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов

Об этом сообщается в пресс-релизе МВФ, опубликованном на сайте организации.

"Исполнительный совет Международного Валютного Фонда принял решение о том, что требование, связанное с еврооблигацией на сумму 3 млрд долларов США, которая была выпущена 24 декабря 2013 года и держателем которой является Фонд национального благосостояния Российской Федерации, представляет собой официальное требование с точки зрения политики МВФ в отношении просроченной задолженности перед официальными двусторонними кредиторами", - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем в пресс-релизе подчеркивается, что "Украина в настоящее время не имеет просроченной задолженности своим официальным кредиторам".

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В МВФ отметили, что "эта облигация была приобретена ФНБ Российской Федерации согласно решению Правительства РФ с целью оказания помощи Украине".

По информации директоров МВФ, ФНБ действовал от имени правительства России. "Впоследствии официальные органы РФ, по просьбе официальных органов Украины, подтвердили группе Euroclear, что данная еврооблигация всегда на 100 процентов находилась в собственности правительства РФ", - указано в сообщении.

Отмечается, что решение было принято без созыва заседания. Исполнительный совет МВФ принимает решения в рамках своей процедуры отсутствия возражений, когда Совет приходит к общему заключению, что предложение может быть рассмотрено без созыва официального заседания.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации также вошел кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

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14 октября большинство кредиторов поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций и приняли условия обмена облигаций на новые бумаги со сроком погашения с 2019 года.

Российская сторона не приняла условий Украины и не выдвигала своих предложений по урегулированию долгового вопроса.

При этом ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не раз призывал Киев и Москву начать прямые переговоры по долгу. 8 декабря Международный валютный фонд смягчил требования в своей политике кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу. По данным Bloomberg, такое решение Фонда позволит ряду стран, в первую очередь Украине, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности "российского" долга.

При этом глава украинского правительства Арсений Яценюк подчеркивал, что Украина готова судиться с Россией по вопросам долга, если до суда они так и не будут урегулированы.