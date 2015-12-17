США избежали блокировки работы госорганов: Обама подписал временный бюджет

Президент США Барак Обама подписал принятый ранее конгрессом законопроект, регламентирующий бюджетное финансирование до 22 декабря, говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Джоша Эрнеста, сообщает РИА Новости.

Обама должен был подписать законопроект до полуночи, в противном случае федеральные учреждения США должны были бы временно закрыться из-за отсутствия финансирования.

Ближайшие шесть дней будут потрачены на дополнительные переговоры по бюджетному компромиссу на 2016 год.

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Пакет законов, которые предстоит согласовать и принять, предусматривает тысячи различных статей по расходам на общую сумму примерно в 1,1 триллиона долларов.