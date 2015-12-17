Аргентина отменила валютные ограничения, действовавшие с 2011 года

Новое правительство Аргентины отменило режим ограничений на валютные операции, действовавший с 2011 года, заявил в среду министр финансов южноамериканской страны Альфонсо Прат-Гай.

Данный режим, предполагающий ограничения на свободную покупку иностранной валюты, был введен при прежнем президенте Кристине Киршнер. "Мы рады сообщить об отмене ограничений", - сказал Прат-Гай на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, сообщает Прайм.

Как отмечает портал La Nacion, валютный контроль привел к возникновению существенной разницы между официальным курсом доллара и курсом "черного рынка". Эксперты полагают, что после отмены валютных ограничений курс американской валюты поднимется примерно до 15 песо при нынешнем курсе в 9,82 песо.

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По словам Прат-Гая, власти планируют получить от изменений валютной политики в течение ближайших четырех месяцев от 15 до 25 миллиардов долларов. При этом сейчас размеры резервов Центрального банка Аргентины составляют всего примерно 24 миллиарда долларов. Кроме того, по словам министра, компании будут освобождены от необходимости получать в дальнейшем разрешения на ведение импортных операций.

Либерализация валютного рынка была одним из главных предвыборных обещаний президента Маурисио Макри, ранее победившего на выборах главы государства.