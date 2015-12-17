Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке свободной торговли с Украиной

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о приостановке действия Договора о зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

По его словам, об этом депутатов проинформировал на Совете Думы полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, пишет ТАСС.

"Законопроект будет рассматриваться 22 декабря", - уточнил Мельников.

Накануне президент РФ подписал указ о приостановлении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины "в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность РФ".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что, поскольку Украина стоит на пороге ассоциированного членства с ЕС, с 1 января льготный режим торговли с ней должен закончиться.

"Они должны понимать, что 1 января закончится период, который мы специально выбрали для донастройки наших экономик, чтобы соединить существующие правила в отношении зоны свободной торговли СНГ с правилами ЕС. Мы специально договаривались, что называется, "на троих", - европейцы, Украина и Россия", - указал глава правительства РФ.

В среду, 16 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к отмене свободной торговли с Россией ради режима свободной торговли с ЕС.

"Год переговоров показал, что Россия не нацелена на достижение соглашения, а на то, чтобы наложить вето на интеграцию Украины", - сказал Порошенко на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.

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По словам президента, Украина понимает, что означают эти ограничения со стороны РФ для украинской экономики. «Мы готовы заплатить эту цену за нашу свободу и за европейский выбор», - добавил Порошенко.