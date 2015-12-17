В Москве ожидают, что Киев "завтра-послезавтра" объявит мораторий на выплату "долга Януковича"

Минфин РФ не исключает, что Украина на этой неделе объявит мораторий на выплаты по долгу перед Россией на 3 миллиарда долларов, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, сообщает РИА Новости.

"Украина, скорее всего, завтра или послезавтра объявит мораторий на платежи, для того чтобы не платить по этому облигационному займу. Они тоже хотят быть в правовом поле", — сказал Сторчак.

Совет директоров Международного валютного фонда в ночь на четверг признал долг Украины на 3 миллиарда долларов перед РФ суверенным, а не коммерческим.

Срок погашения украинских евробондов на 3 миллиарда долларов, выкупленных РФ в конце 2013 года, наступает 20 декабря.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины и правительство Российской Федерации не достигли соглашения по условиям реструктуризации облигаций внешнего государственного долга на сумму 3 млрд долл., срок погашения которых наступает в декабре 2015 года.

13 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев готов объявить мораторий на выплату российского кредита в объеме 3 млрд долл., который вошел в периметр реструктуризации, в случае если российская сторона не примет условий реструктуризации и не воспользуется правом частичного обмена бондов.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал решение правительства РФ отложить платежи по долгу до 2016 года.

В свою очередь министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что украинская сторона до сих пор не получила никаких предложений от российской стороны.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов 9 декабря сообщил, что Россия планирует обратиться в суд в случае невыполнения Украиной обязательств по погашению долга перед РФ на $3 млрд по истечении 10-дневного срока с официальной даты погашения 20 декабря.