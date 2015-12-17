Более половины кредиторов готовы реструктуризировать Киеву еще один долг

Предложение Киева по реструктуризации муниципальных бондов на 250 млн долл. со сроком погашения в текущем году приняли 59,51% держателей бумаг, говорится в сообщении эмитента - Киевского городского совета.

Неделей ранее процент держателей бумаг, поддерживающих реструктуризацию, составлял 57%. В сообщении подчеркивается, что окончательная дата принятия решения – 22 декабря.

Ранее предложение по реструктуризации было также направлено держателям муниципальных бондов на 300 млн долл. с погашением в 2016 году. Это предложение поддержали 99% голосов кредиторов.

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Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2015 года Киевский городской совет принял предварительные основные условия реструктуризации муниципальных бондов на общую сумму 550 млн долл., из которых 300 млн. – с погашением в 2016 году, а 250 млн долл. – с погашением в 2015 году. При этом 6 ноября Киев объявил временный мораторий по любым выплатам в отношении муниципальных бумаг. Долг Киева вошел в общий периметр долговой реструктуризации, которую провело правительство Украины в текущем году.

Условия обмена предполагали списание 25% долговой суммы и обмен бумаг на новые бонды с погашением в 2019-2020 годах по ставке 7,75%. Кроме того, держателям бумаг, подлежащих реструктуризации, предложат деривативы – аналогичные государственным.