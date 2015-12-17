Официальный статус долга Украины перед РФ не ухудшит отношений с МВФ – эксперт

Решение ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о признании «официальным» долга Украины в 3 млрд долл. перед Российской Федерацией является ожидаемым, но оно не приведет к кросс-дефолту по украинским евробондам и не ухудшит отношений Киева с МВФ.

Об этом написал в своем блоге финансист Эрик Найман.

«МВФ признал долг Украины перед Россией на 3 млрд долл. суверенным, то есть некоммерческим - что и ожидалось. Но это не повлияет на решение Украины объявить дефолт по этому займу с предложением принять ранее предложенные условия реструктуризации, - отметил эксперт. - Дефолт не приведет к кросс-дефолту по другим евробондам, а также не ухудшит отношения Украины с МВФ».

В то же время Найман не исключил, что объявление дефолта по займу вынудит российскую сторону обратиться в суд. «На следующей неделе ожидаем дефолт Украины по "российскому долгу" и подачу Россией в Лондонский суд на Украину», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины, и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долларов, которая предполагает полное списание 3 млрд долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации вошел кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Путиным и на то время президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

Украина 12 ноября завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

16 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 млрд долларов в год при условии, что западные партнеры предоставят гарантии. Ссылаясь на переговоры с главой МВФ Кристин Лагард, Путин сказал, что это даже лучшее предложение, чем просил фонд, который якобы говорил об отсрочке для Украины на 1 год.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в случае несогласия РФ на реструктуризацию правительство объявит мораторий на выплату этого долга.

Международный валютный фонд в своем заявлении 19 ноября сообщил, что ожидает решения вопроса долга Украины перед РФ посредством прямых переговоров между украинскими и российскими властями.

2 декабря министр финансов Наталья Яресько сообщила, что Россия до сих пор не обратилась к Украине по вопросу реструктуризации евробондов. В то же время она подчеркнула, что переговоры по долгу ведутся с помощью немецких посредников, не уточнив, кто именно является переговорщиком с немецкой стороны.