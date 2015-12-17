Минфин: Украина не может выплатить "российский" долг и согласна на прямые переговоры

Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, говорится в заявлении Министерства финансов Украины.

В то же время, согласно заявлению, Украина готова к переговорам по этому долгу и его реструктуризации на условиях, которые были предложены ранее другим кредиторам.

«Еврооблигации, срок погашения которых настает в декабре 2015 года (российский долг - УНИАН), относятся к тем долговым обязательствам, которые Украина не может оплатить в соответствии с их первичными условиями, не нарушая при этом финансовые цели, определенные Механизмом расширенного финансирования (заложенным в программе кредитования от МВФ – УНИАН) и не нарушая свои договорные обязательства в соответствие с «положениями о предоставлении приоритетов крупнейшему кредитору», - говорится в заявлении Минфина.

В то же время в министерстве подчеркнули, что рассчитывают на поддержку МВФ и на продолжение сотрудничества с Фондом.

«Правительство Украины принимает во внимание позицию Исполнительного совета МВФ относительно «российских облигаций», признанных официальным долгом. В то же время правительство Украины рассчитывает, что новая политика Фонда о кредитовании стран, имеющих задолженности перед официальными кредиторами, позволит Фонду продолжить предоставление финансовой помощи Украине в рамках программы Расширенного финансирования», - говорится в заявлении Минфина.

В министерстве подчеркнули, что правительство Украины добросовестно и непредвзято вело переговоры по реструктуризации «российского» долга в течение всего времени проведения долговой операции, согласованной с МВФ. «Однако держатели облигаций с погашением в декабре 2015 года решили не принимать участия в реструктуризации долга, на которую согласились держатели всех других выпусков облигаций Украины, - отметили в Минфине. – В соответствии с условиями выпуска новых облигаций, эмитированных 12 ноября 2015 года в рамках реструктуризации долга, Украина не имеет права осуществлять выплаты кредиторам, которые отказались принимать участие в реструктуризации».

А кроме того, по заявлению Минфина, Украина не имеет права предлагать таким кредиторам условия, «чистая стоимость» которых выше уже предложенной другим кредиторам. В то же время Киев готов к дальнейшим добросовестным переговорам – для достижения взаимного согласия. «Достижение такого согласия позволит Украине и далее соответствовать финансовым целям, согласованным с МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования, и одновременно исполнять свои договорные обязательства перед другими держателями облигаций Украины», - подчеркнули в Минфине.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины, и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долларов, которая предполагает полное списание 3 млрд долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации вошел кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Путиным и на то время президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

Украина 12 ноября завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

16 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 млрд долларов в год при условии, что западные партнеры предоставят гарантии. Ссылаясь на переговоры с главой МВФ Кристин Лагард, Путин сказал, что это даже лучшее предложение, чем просил фонд, который якобы говорил об отсрочке для Украины на 1 год.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в случае несогласия РФ на реструктуризацию правительство объявит мораторий на выплату этого долга.

Международный валютный фонд в своем заявлении 19 ноября сообщил, что ожидает решения вопроса долга Украины перед РФ посредством прямых переговоров между украинскими и российскими властями.

2 декабря министр финансов Наталья Яресько сообщила, что Россия до сих пор не обратилась к Украине по вопросу реструктуризации евробондов. В то же время она подчеркнула, что переговоры по долгу ведутся с помощью немецких посредников, не уточнив, кто именно является переговорщиком с немецкой стороны.