Российский рубль падает во время пресс-конференции Путина
12:18, 17 декабря 2015Финансы
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Курс доллара к рублю расчетами "завтра" вырос до 70,58 рубля.
REUTERS
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, вырос на 17,9 копейки, составив 70,5806 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Об этом сообщает РИА Новости.
В среду средневзвешенный курс доллара составлял 70,4012 рубля за доллар.
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Сегодня, 17 декабря, президент России Владимир Путин проводит традиционную ежегодную большую пресс-конференцию.
Напомним, ранее сообщалось, что официальный курс рубля рухнул до исторического минимума за 17 лет: курс доллара с 16 декабря установлен Банком России на уровне 70,8295 руб.
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