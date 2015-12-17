Российский рубль падает во время пресс-конференции Путина

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, вырос на 17,9 копейки, составив 70,5806 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Об этом сообщает РИА Новости.

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 70,4012 рубля за доллар.

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Сегодня, 17 декабря, президент России Владимир Путин проводит традиционную ежегодную большую пресс-конференцию.

Напомним, ранее сообщалось, что официальный курс рубля рухнул до исторического минимума за 17 лет: курс доллара с 16 декабря установлен Банком России на уровне 70,8295 руб.