Невыплата "долга Януковича" не приведет к кросс-дефолту по другим бондам – Минфин

Невыполнение обязательств по долгу Украины перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. не приведет к кросс-дефолту по другим бондам Украины, прежде всего, выпущенным в рамках реструктуризации коммерческого долга в ноябре 2015 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

«В условиях новых облигаций Украины, выпущенных 12 ноября 2015 года, также определено, что неуплата или другой случай невыполнения по облигациям, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года, не приведет к перекрестному невыполнению обязательств по новым облигациям», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 16 декабря признал официальный статус российского займа Украине в размере 3 млрд долл., предоставленного в декабре 2013 года правительству Азарова-Януковича. Мотивация решения Фонда состояла в том, что держателем этого долга было и остается правительство Российской Федерации. При этом в решении Фонда подчеркивается, что это единственный «проблемный» долг Украины, и Киев не имеет просроченной задолженности перед другими официальными кредиторами.

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Однако Минфин Украины подчеркивает, что Украина не сможет погасить долг перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. на тех условиях, под которые он был взят, поскольку это противоречит критериям программы сотрудничества с МВФ.