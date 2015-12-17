Путин: с 1 января экономические отношения между РФ и Украиной ухудшатся

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2016 экономические отношения между РФ и Украиной ухудшатся.

Об том он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН.

«С 1 января, к сожалению для нас, мы прогнозируем ухудшение наших экономических отношений, потому что мы вынуждены принять решение о том, что не будем с Украиной работать с 1 января как члены зоны свободной торговли СНГ», - сказал Путин.

По его словам, руководители ЕС просили не исключать Украину из ЗСТ СНГ и не лишать ее преференций в торговле с Россией в надежде на то, что в трехстороннем формате РФ-Украина-ЕС в течение года будут вести переговоры, и будут внесены «корректировки с помощью дополнительных протоколов», которые снимают российские озабоченности и гарантируют российские экономические интересы.

Путин заявил, что до июня РФ «сто раз просила» встретится, но первые контакты начались только в июле.

«Они (переговоры) ни к чему не привели», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин подписал указ о приостановке с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, которое действовало в рамках ЗСТ СНГ.

Вчера, 16 декабря, президент Украины Петр Порошенко высказал сожаление, что Россия приостанавливает действие Договора о зоне свободной торговли с Украиной с 1 января 2016 года, однако заявил, что готов заплатить эту цену за европейский выбор.

Вместе с тем с 1 января 201 года начнет действовать Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. В связи с этим Порошенко высказывал уверенность, что ЗСТ с Евросоюзом компенсирует потери экономики Украины от закрытия российского рынка в ближайшие годы.