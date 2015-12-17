Яценюк предлагает перенести налоговую реформу на 2016 год

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил парламенту обсудить новую редакцию Налогового кодекса, принять ее в части новых налоговых ставок и ввести их с 1 января 2016 года, а затем провести широкое обсуждение других положений документа и ввести их в течение 2016 года.

Об этом Яценюк сказал в ходе выступления в парламенте.

«Мы предлагаем, чтобы парламент вместе с правительство доработали правительственный проект изменений, и не вводить его ни с 1 января, ни с 1 февраля – а после длительной дискуссии, после широкого публичного обсуждения, после подготовки украинского бизнеса и при восприятии украинским бизнесом этих налоговых изменений, ввести его (Кодекс) в действие в течение 2016 года», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря Минфин представил проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП. Доходы госбюджета определены на уровне 601,4 млрд грн, расходы – 674 млрд грн. Объем госгарантий – 28,2 млрд грн. Объем заимствований - 202,997 млрд грн. Прожиточный минимум, согласно документу, с 1 января 2016 года составит 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты – с 1 января 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

Одновременно Кабмин предлагает доформировать стабилизационный энергетический фонд в объеме 700 млн долл. Первоначально этот показатель составлял 500 млн долл.

Налоговая реформа является одним из основных условий выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. Вплоть до начала декабря в Украине было два основных варианта налоговой реформы – от Министерства финансов и от депутатского корпуса. Однако в начале декабря Минфин представил компромиссный вариант налоговой реформы, который предполагает установить ставку налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в 2016 году на уровне 18%, в 2017 году – на уровне 17%, снижение ставки единого социального взноса с 41% до 20% и повышение максимальной величины начисления единого соцвзноса до 25 минимальных зарплат, сохранение ставки налога на добавленную стоимость в 20% для внутренних операций, 0% для внешних операций, 7% для фармацевтической индустрии, а также введение переходного периода для аграриев по уплате НДС в такой пропорции: 75% - в государственный бюджет, 25% - остается в распоряжении сельхозпроизводителя. Отмена такого спецрежима запланирована с 1 января 2017 года.