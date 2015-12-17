Передумали: проект бюджета-2016 будет формироваться на базе старого Налогового кодекса

Проект госбюджета на 2016 год будет формироваться на базе старого Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.

Он отметил, что такая договоренность достигнута сегодня во время переговоров между руководством правительства, Верховной Рады и лидерами фракций.

«Мы достигли взаимопонимания», - подчеркнул Луценко.

По его словам, сейчас в парламенте состоится представление проекта бюджета и проекта правительственного Налогового кодекса.

«После этого выступят председатели фракций, и в целом правительство согласилось с нашим предложением — текущий бюджет сформировать на действующем законе о налогах», - подчеркнул Луценко.

Читайте такжеЯценюк предложил Раде доработать Налоговый кодекс и ввести его в течение 2016 года

Он при этом добавил, что налоговое законодательство должно быть частично изменено в соответствии с соглашением между Украиной и МВФ и в связи с необходимостью проведения определенных структурных реформ.

«То есть формируем (госбюджет) не на новом Налоговом кодексе, который подало правительство, а на старом Налоговом кодексе, который будет доработан с максимальным учетом так называемого проекта Южаниной», - сказал Луценко. (Речь идет о проекте изменений Налогового кодекса, предложенный председателем Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 6 декабря президент Украины Петро Порошенко заявил, что государственный бюджет на 2016 год будет приниматься на новой налоговой базе.