Гройсман о бюджете-2016: это централизация, а не децентрализация

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман призвал прекратить "подменять понятия" и обсудить децентрализацию в проекте бюджета на 2016 год. Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания парламента, передает "112 Украина".

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"Я не хочу сейчас вдаваться в эту дискуссию, но я считаю, что в проекте бюджета на следующий год не децентрализация, а централизация и разрушение децентрализации. И я могу это доказать на цифрах абсолютно профессионально. Поэтому я считаю, что не надо подменять понятия, а нам надо садиться и дискутировать по той системе, которая доказала свою эффективность. И рост бюджетов на 40% - это именно та система, которую вводил парламент и одобрил президент в 2015 году, разрушение ее недопустимо. А то, что у них есть 26 млрд, так это 26 млрд средств местных общин всей Украины, а у вас есть 100 млрд на едином казначейском счету, и ничего страшного, но это и есть признаком того, что правильно работает система", - сказал Гройсман.

Отметим, ранее стало известно, что проект госбюджета на 2016 год будет формироваться на базе старого Налогового кодекса.