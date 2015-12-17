ЦБ Китая понизил курс юаня к минимуму за 4,5 года

Народный банк Китая (центробанк) в четверг понизил курс национальной валюты КНР жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 131 базисных пункта до 6,4757 за единицу. Это минимальный показатель с июня 2011 года, пишет ТАСС.

Аналитики связывают действия Народного банка с необходимостью подготовки к включению юаня в корзину резервных валют МВФ (специальные права заимствования, Special Drawing Rights - SDR) в октябре следующего года, которое может привести к росту спроса на китайскую валюту и заметному повышению ее курса.

Реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась 11 августа этого года, когда китайский Центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета". После этого юань в течение трех дней был девальвирован к доллару в сумме на 4,6% - до 6,40 за $1. Вслед за этим китайская валюта укреплялась и 2 ноября достигла трехлетнего максимума в 6,3154 за $1, однако затем ее курс вновь начал слабеть.

30 ноября Совет директоров МВФ постановил включить с 1 октября 2016 года юань в свою корзину SDR. Госсовет КНР приветствовал это решение и заявил, что продолжит "обеспечивать стабильность курса юаня, поддерживая его на разумном, сбалансированном уровне".