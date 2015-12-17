Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 22% годовых

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 22% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на решение правления НБУ от 17 декабря.

Согласно сообщению, решение обусловлено необходимостью смягчить возможное негативное влияние внешних и внутренних факторов на цены и поддержать замедление инфляции до 12% на конец 2016 года.

В сообщении отмечается, что инфляционная динамика ноября в целом соответствует ожиданиям НБУ.

"Указанное свидетельствует о сохранении дезинфляционной тенденции, фундаментальным фактором которой выступают слабость внутреннего спроса и сдержанная монетарная политика. Нисходящую динамику инфляции продолжит определять низкий потребительский спрос. Также ей будет способствовать низкая стоимость энергоресурсов на мировых рынках", - говорится в сообщении.

При это регулятор отмечает, что, несмотря на такие ожидания, НБУ осознает существующие риски усиления давления на цены. Основным источником такого давления является сохранение низкого спроса на товары украинского экспорта. Также риски составляют начатый Федеральным резервом США цикл повышения процентной ставки впервые с 2006 года и девальвация валют стран-торговых партнеров. Другим риском роста инфляции может быть повышение акциза на алкоголь и табак.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее. С 28 августа Национальный банк снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября - до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.