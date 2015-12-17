Яресько рассказала, какими будут зарплаты и пенсии в следующем году

Министерство финансов планирует повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум на 12,5% в 2016 году в два этапа, с 1 мая и с 1 декабря, сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько, представляя в парламенте проект бюджета на следующий год.

"В следующем году мы планируем в два этапа, с 1 мая и с 1 декабря, повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум на 12,5% в течение одного года", - сказала Яресько.

По ее словам, минимальная зарплата с 1 мая составит 1450 гривень, что на 72 гривни больше текущего размера, а с 1 декабря – 1 550 гривень, или на 100 гривень больше, чем на 1 мая 2016 года.

Яресько также сообщила, что расходы бюджета, связанные с ростом социальных стандартов в 2016 году, увеличатся на 43 миллиарда гривень. В то же время, министр отметила, что правительство планирует сэкономить около 70 миллиардов гривень, что соответствует 3,1% ВВП, путем повышения эффективности и адресности государственных социальных расходов. Инструменты для этого, по словам Яресько, предусмотрены в проекте закона №3628 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно стабилизации финансового состояния государства и усовершенствования отдельных положений социальной политики)".

Также бюджетом, по словам министра финансов, предусмотрено повышение объемов предоставления субсидий. Расходы на покрытие роста тарифов для населения вырастут в 2016 году до 35 миллиардов гривень с 24,4 миллиарда гривень. Субвенции местным бюджетам на помощь малообеспеченным семьям, инвалидам и прочим увеличатся на 2,4 милиларда гривень. Выплаты социальной помощи родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот увеличатся до 800 миллионов гривень с 600 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины обнародовало проект государственного бюджета на 2016 год и проект налоговой реформы.

Бюджет на следующий год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на 12% или по уровню годовой инфляции, курс гривни порядка 24 гривень за доллар и объем расходов на оборону в размере 100 миллиардов гривень.

Предложенная налоговая реформа выравнивает ставки по ключевым налогам – на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на прибыль и единый социальный взнос – на уровне 20%, и при этом вводит мораторий на изменения налогового законодательства, а также отменяет упрощенную систему налогообложения для юридических лиц и сужает круг предпринимателей-плательщиков единого налога.

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Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд пока не назначил дату заседания совета по украинскому вопросу, без которого наша страна не получит очередные транши кредита. По словам главы представительства МВФ в Украине Жерома Ваше, предварительно Фонд одобряет правительственный проект, но ждет решений парламента.