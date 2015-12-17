Кабмин принял постановление о прекращении торговли с Крымом, электроснабжение оставили

Кабинет министров Украины принял постановление "Об ограничении поставок отдельных товаров, работ и услуг из временно оккупированной территории на другую территорию Украины и\или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию", предполагающее запрет поставок товаров и услуг в Крым.

Об этом сообщила пресс-служба правительства. Полный текст постановления на веб-портале Кабмина.

По сообщению пресс-службы, постановление оговаривает также исключения, позволяющие провозить личные вещи граждан в ручной клади или багаже, социально значимые товары на сумму не более 10 тысяч гривень (или в эквиваленте) и весом не более 50 килограмм на одного гражданина.

Согласно тексту постановления, социально значимыми товарами определены: мука, хлеб, макаронные изделия, гречневая крупа, рис, говядина, свинина, сало, птица, колбасы, молоко, сметана, творог, масло сливочное, масло растительное, яйца, сахар-песок, картофель и соль.

"Также исключения касаются продуктов питания, если гражданин въезжает на временно оккупированную территорию не чаще одного раза в сутки", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в Кабмине уточнили, что действие постановления не касается поставки электроэнергии и ввоза гуманитарной помощи.

"Постановление вступает в силу через 30 дней", - сообщили в правительстве.

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Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что вопрос организации поставок электроэнергии в Крым должен быть закреплен специальным решением Совета национальной безопасности и обороны.

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