Der Spiegel: одна фраза – конец целой эры

В статье Марка Питцке под названием "Одна фраза – конец целой эры", опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel пишется о том, что одна фраза привела в движение весь мир. "Федеральный комитет открытого рынка Федерального резервного банка", - сказала Йеллен, - "принял решение увеличить ключевую процентную ставку".

Это первое, что сказала глава Федеральной резервной системы США, когда появилась в Вашингтоне перед камерами. И для многих это единственное важное предложение. Наконец, наступил долгожданный переломный момент в вопросе процентных ставок США.

Самое молодое поколение банкиров, на Уолл-стрит или где-то еще, не знает, как было "во времена до этого". С декабря 2008 года основная ставка США была нулевой - или, если быть точным: между 0 и 0,25 процента. В последний раз ФРС увеличивала процентные ставки почти десять лет назад. Возврат означает изначально лишь минимальное увеличение (в диапазоне от 0,25 до 0,50 процента). Но на это отреагировал весь мир, последствия уже ощутимы.

"Повышение процентной ставки знаменует официальное окончание мирового финансового кризиса для Соединенных Штатов и открывает путь к нормализации денежно-кредитной политики США", - говорит Дэвид Фолкертс-Ландау, главный экономист Deutsche Bank. Она уже "давно устарела".

Эту тайну почти не пытались скрыть. Уже в начале декабря в своей речи перед Конгрессом США Йеллен отрезвляюще понятным языком указала на то, что экономика в настоящее время восстановилась настолько, что не нуждается в опоре.

Как работала политика нулевой процентной ставки ФРС

Сейчас закончилась не только эпоха нулевых процентных ставок. Но также и "экстраординарный период", как сформулировала Йеллен, когда Федеральная резервная система США вынуждена была рискнуть и пойти на отчаянный, до сих пор невиданный эксперимент: Чтобы вытащить мировую экономику из болота, она накачивала дешевыми долларами глобальный денежный пузырь.

С переменными результатами: это предприятие не привело ни к окончательному краху, как предсказывали критики, ни к ожидаемому мгновенному буму. Вместо этого, экономика США восстанавливалась постепенно, и ФРС, сначала под управлением Бена Бернанке, а потом – Йеллен, признали пределы своей власти, - и своей надежности.

Впервые они столкнулись с совершенно незнакомым явлением: бессилием. Это был исторический кризис смысла для мужчин и нескольких женщин из Федеральной резервной системы США. "Период большой неопределенности и неуверенности для ФРС", - признался "Wall Street Journal" Бернанке, предшественник Йеллен.

Поэтому сейчас важна не сама новость, эта первая фраза – а детали: Как именно центральный банк будет осуществлять этот сложный поворот? Ведь за громким словосочетанием "повышение ставок" скрыты чрезвычайно сложные и, в этом случае, также непроверенные механизмы.

Как ФРС проводит свою денежно-кредитную политику

Как правило, ФРС контролирует процентные ставки, самостоятельно продавая и покупая ценные бумаги. Но таких действий теперь недостаточно, это может выбить сложную систему из колеи. В этот раз ФРС манипулирует процентными ставками с помощью цен, которые зачитывает банкам за их резервы – своего рода "неофициальный" приглушенный рост процентных ставок.

В своем заявлении Йеллен, тщательно выбирая слова, все объясняет и предупреждает, что рост будет продолжать замедляться: Ситуация позволяет "только постепенное увеличение". Йеллен говорит о "скромном", не "резком" вмешательстве: В долгосрочной перспективе процентные ставки будут искусственно удерживаться на низком уровне.

Влияние нового решения ФРС

"Восстановление экономики – это долгий путь", - говорит Йеллен - но тут же добавляет: "Но мы далеки от завершения". Она приводит в качестве примера рынок труда США, которому по-прежнему не хватает "устойчивого роста", несмотря на почти полную занятость. В других отраслях, ситуация выглядит лучше, например, в автомобильной промышленности. "Постепенная адаптация приведет к тому, что экономическая активность будет расти умеренно". То есть, процентные ставки быстро расти не будут.

Что это означает на практике? Долги и кредиты теоретически станут дороже. Для банков, но - хотя и не совсем автоматически – расходы будут возложены на их клиентов. Но они смогут прочувствовать это не раньше, чем в конце следующего года, когда будут пользоваться кредитными картами, брать ипотеку или кредиты на автомобили.

Гораздо более ощутимыми будут глобальные последствия. Дешевые деньги США привели к тому, что, прежде всего, развивающиеся страны все больше увязали в долгах. Теперь их ждут болезненные счета.

Есть еще угрозы: На своей пресс-конференции Йеллен оценила шансы нового, "неожиданного шока" для экономики и, в худшем случае, "нового спада" до "десяти процентов". Не удивительно, что более половины экономистов, опрошенных "Wall Street Journal", решились высказать прогноз: Не позднее, чем через пять лет, процентные ставки могут снова вернуться к нулю.