НБУ ужесточил требования к резервам банков: исключил из них наличность в кассах

Национальный банк Украины запретит с 10 января 2016 года зачислять банками на покрытие обязательных резервов остатки наличности в национальной валюте в кассах.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на решение правления НБУ от 17 декабря.

Регулятор напомнил, что на текущий момент банки могут учитывать для покрытия обязательных резервов 75% остатков наличных средств в кассе.

"Принимая такое решение, правление исходило из того, что системные меры по очищению банковской системы способствовали усилению ее стойкости и ликвидности", - говорится в сообщении.

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Регулятор отметил, что по состоянию на 17 января объем средств на корсчетах банков с начала года увеличился на 25% до 33,9 млрд грн, в тоже время объем временно свободных средств банков, вложенных ими в депозитные сертификаты НБУ, с начала года вырос в 3,4 раза - до 66 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в марте Национальный банк смягчил требования по формированию обязательных резервов для банков, разрешив банкам зачислять в покрытие обязательных резервов 100% гривневых остатков наличности в кассах банков вместо 50%, разрешенных ранее. Затем регулятор в октябре снизил указанную норму до 75%.