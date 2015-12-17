Банковское кредитование возобновится не ранее лета следующего года – Гонтарева

Национальный банк Украины ожидает возобновления банковского кредитования не ранее середины лета 2016 года. Об этом в ходе брифинга сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Мы никогда не видели, что кредитование у нас начнется раньше середины лета 2016 года… Наш оптимистический прогноз – это лето. Но мы видим, что это начнется не позже конца следующего года», – сказала она.

По словам Гонтаревой, для оживления кредитования необходимо принять законы, усиливающие защиту прав кредиторов, провести судебную реформу, работу правоохранительных органов с проблемными заемщиками, а также докапитализацию банков по результатам стресс-тестирования.

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Как сообщал УНИАН, в Украине может заработать механизм добровольной реструктуризации проблемных кредитов работающих предприятий в банках, который рассчитан на три ближайших года и призван облегчить работу бизнеса и активизировать кредитование.

Разработанный Минфином и НБУ законопроект "О финансовой реструктуризации" предполагает, что в рамках реструктуризации возможен пересмотр сроков погашения кредита, ставки процентов и других условий договора, а также предоставление нового финансирования, осуществление инвестиций в капитал компании, реорганизация деятельности должника.

По оценкам НБУ, просроченная задолженность предприятий перед банками в настоящее время достигла 17% общего объема выданных банками кредитов.

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Доля банков, ожидающих снижения портфеля корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев, по результатам последнего опроса в конце сентября, снизилась до 29% с 58% в конце июня.