Гройсман предложил доработать проект бюджета-2016 и Налогового кодекса

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, после представления сегодня в парламенте правительством проектов госбюджета на 2016 год и Налогового кодекса и их обсуждения депутатами в зале, предложил создать рабочую группу из парламентариев и представителей Кабинета министров для доработки обоих документов.

"Как мы решили раньше, мы создаем рабочую группу, в которую войдут представители фракций и групп парламента, Кабинет министров и лично премьер-министр, а также налоговый комитет и бюджетный комитет", - сказал Гройсман.

Спикер также отметил, что парламентариям и правительству следует доработать проект бюджета, чтобы он отвечал интересам страны, ее реальному состоянию и стимулировал развитие экономики. При этом, по его словам, нужно сохранить позитивный опыт децентрализации.

После этого Гройсман закрыл внеочередное заседание парламента и призвал политиков продолжить дискуссию на базе комитетов.

После представления правительством проектов бюджета на следующий год и Налогового кодекса в Верховной Раде депутаты раскритиковали документ. В то же время, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко призвал прийти парламентариев и правительство к компромиссу.

"Мы должны учесть, что сегодня 17 декабря, и не просто отбросить правительственные законы, а найти разумный компромисс", - сказал Луценко.

Он предложил отложить правительственный проект Налогового кодекса для его доработки в первом квартале 2016 года, чтобы принять его в соответствии с законом за 6 месяцев до нового года. В таком случае новый Налоговый кодекс вступит в силу с 2017 года.

"Бухгалтеры не должны вешаться 1 января. Они должны знать, что закон им гарантирует новые правила как минимум за полгода до нового налогового года", - пояснил Луценко.

Бюджет, по словам депутата, необходимо принять на основании действующего налогового законодательства, в которое внести некоторые изменения. В частности, обеспечить прозрачность возмещения НДС путем создания публичного реестра и выплаты возмещения автоматически в порядке очереди поступающих заявлений, как это предусмотрено в депутатском варианте Налогового кодекса.

Также депутат сообщил, что его фракция не поддерживает идею изменения норм относительно упрощенной системы налогообложения. Луценко предложил оставить действующие нормы относительно видов групп предпринимателей, работающих по упрощенной системе. В то же время он выступил за уменьшение максимального оборота для третьей группы до 5 млн гривень и введение со второго полугодия контроля кассовых операций.

"Это нужно сделать в парламенте. Очевидно, что правительственные специалисты этого сделать не смогли… Народ ожидает от нас бюджет и понятные справедливые правила налогообложения. В следующем году мы можем делать все, чтобы эти правила стали еще лучше", - заявил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря Минфин представил проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП. Доходы госбюджета определены на уровне 601,4 миллиарда гривень, расходы – 674 миллиарда гривень. Объем госгарантий – 28,2 миллиарда гривень. Объем заимствований - 202,997 миллиарда гривень. Прожиточный минимум, согласно документу, с 1 января 2016 года составит 1330 гривень, с 1 мая - 1399 гривень, с 1 декабря - 1496 гривень. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 гривень, с 1 мая – 1450 гривень, с 1 декабря – 1550 гривень.

Вместе с проектом бюджета Минфин представил пакет законопроектов по налоговой реформе, проведение которой является одним из обязательств по программе с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом. В рамках компромиссной реформы предлагается установить ставку налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в 2016 году на уровне 18%, в 2017 году – на уровне 17%, а также ряд новаций по администрированию налогов.

Авторы парламентского, либерального, варианта налоговой реформы настаивают на принятии Верховной Радой их варианта законопроекта и заявляют об отсутствии компромисса с Министерством финансов по этому вопросу.