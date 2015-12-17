Кабмин утвердил дорожную карту для улучшения позиции Украины в рейтинге Doing Business

Кабинет министров своим распоряжением утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, а в 2018 году - войти в ТОП-20.

Об этом сообщается на странице Дерегуляционного офиса в Facebook со ссылкой на заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юлию Клименко.

"По словам Юлии Клименко, заместителя министра экономического развития и торговли, карта предусматривает те изменения, которые необходимо сделать для улучшения бизнес-климата, и, как следствие, будет способствовать улучшению позиции Украины в рейтинге Всемирного банка", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов офиса, выполнение дорожной карты позволит значительно улучшить бизнес-климат в стране.

"Имплементация этих шагов позволит Украине войти в 2017 году в топ-50, а в 2018 году в топ-20 стран рейтинга Doing Business", - подчеркнул эксперт Дерегуляционного офиса Денис Малюська.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.

При этом эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса.

В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.

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Дерегуляционный офис, созданный в конце сентября, в 2015 году отвечает за уменьшение административной нагрузки в сельском хозяйстве, подключение к электросетям, строительство и рыночный надзор.

Минэкономразвития назначило юриста Алексея Гончарука главой Дерегуляционного офиса, задачей которого будет разработка инициатив по уменьшению бюрократического давления на бизнес и оптимизация работы государственных органов.