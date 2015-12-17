Нацбанк укрепил официальную гривню до 23,48 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2348,7675 (17 декабря – 2351,9276)

100 EUR – 2546,2988 (17 декабря – 2571,3624)

10 RUR – 3,3278 (17 декабря – 3,3407)

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Как сообщал УНИАН, 7 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,40/23,50 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3910/25,4990 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3300/0,3320 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,4877 гривни/доллар, к этому часу было заключено 597 сделок на сумму 443,31 миллиона долларов.