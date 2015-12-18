Яресько опровергла слухи об отмене выплаты "детских денег" в 2016 году

Об этом Наталья Яресько заявила в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

"Мы не снимали никакие категории социальных льгот в проекте нового бюджета. Мы действительно сделали более адресными некоторые льготы, чтобы предоставить эти льготы тем, кому они действительно нужны. Но ни в каких категорий мы не забрали социальные льготы", - сказала Яресько.

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Министр отметила, что социальная часть стала самой большой частью расходов в бюджете-2016.

Как сообщал УНИАН, министерство финансов планирует повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум на 12,5% 2016 года в два этапа, с 1 мая и с 1 декабря. По словам министра финансов Украины Наталии Яресько, минимальная зарплата с 1 мая составит 1450 гривен, что на 72 гривны больше текущего размера, а с 1 декабря – 1 550 гривен, или на 100 гривен больше, чем на 1 мая 2016 года. Яресько также сообщила, что расходы бюджета, связанные с ростом социальных стандартов в 2016 году увеличатся на 43 миллиарда гривен.