МВФ предупредил Раду: из-за бюджета сотрудничество с Украиной на грани срыва

Принятие Верховной Радой бюджета на 2016 год, который не будет согласован с Международным валютным фондом, прервет программу сотрудничества между Украиной и Фондом и остановит международное финансирование страны.

Об этом говорится в заявлении заместителя директора–распорядителя МВФ Дэвида Липтона, распространенном пресс-службой фонда.

"Утверждение бюджета, который отклоняется от программных целей на 2016 год и в среднесрочной перспективе прервет программу и неизбежно прекратит международное финансирование", - цитируются в сообщении слова Липтона.

Замглавы Фонда отметил, что утверждение бюджета со снижением общего дефицита до 3,7% ВВП является ключевым условием для завершения второго обзора программы сотрудничества Фонда. Кроме того, по его словам, не менее важно, чтобы бюджет поддерживался структурными реформами, исключающими налоговые льготы и расширяющими базу налогообложения, а также оптимизирующими госрасходы.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

По итогам работы последней миссии Фонд отметил углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но он ожидает от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.

При этом Минфин и Нацбанк не исключают, что, несмотря на достижение компромисса по налоговым изменениям и проекту бюджета 2016 года, Украина, вероятнее всего, не получит до конца года третий транш в объеме 1,7 миллиарда долларов по техническим причинам – прежде всего, в связи с началом рождественских и новогодних праздников.

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Получение третьего транша по программе EFF является залогом получения 1 миллиарда долларов кредитных гарантий от правительства США, а также кредитных траншей от других кредиторов – Всемирного банка, ЕБРР, правительств стран ЕС.