Инвестфонды увеличили отток капитала из России вдвое

Инвесторы за неделю с 10 по 16 декабря вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов) 78,9 миллиона долларов против оттока в 38,4 миллиона долларов неделей ранее, сообщает Прайм.

"Об этом свидетельствуют данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре компании "Сбербанк КИБ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, из фондов, которые инвестируют только в Россию, выведено 33,9 миллиона долларов против оттока в 11,8 миллиона долларов неделей ранее.

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Как сообщал УНИАН, чистый отток капитала с РФ частным сектором в январе-октябре 2015 года, предварительно, составил $50,2 миллиарда по сравнению с $105,3 миллиарда за аналогичный период прошлого года.